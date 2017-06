FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 14.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 14.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CPB XFRA US12634H1014 CPI CARD GROUP DL-,001 0.040 EUR

IC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.178 EUR

MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.120 EUR

XQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.152 EUR

1N4 XFRA US6475511001 NEW MOUNTAIN FINAN.DL-,01 0.303 EUR

22T XFRA US87244T1097 TICC CAPITAL CORP. DL-,01 0.178 EUR

8TC XFRA US87238Q1031 TCP CAPITAL CORP.DL -,001 0.321 EUR

CIM XFRA CNE100002359 CHINA INT.CAP.CORP.H YC 1 0.018 EUR

SS8 XFRA US8631111007 STRATTEC SECURITY DL-,01 0.125 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR

9WGA XFRA DE000A1CUAY0 WERTGRUND WOHNSELECT D 2.440 EUR

HZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.027 EUR

8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 0.847 EUR

W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.892 EUR