Seit dem markanten Ausbruch über die Hochs aus 2007 bei 112,10 Euro hat sich die Aktie von Siemens ein gutes Stück weit hocharbeitet und ist auf ein Niveau von gut 133,50 Euro hoch gelaufen. Seit dem herrscht jedoch sukzessive Abgabebereitschaft unter den Marktteilnehmern, das sich zudem im Wochenchart in einer potentiellen Trendwende in Form einer SKS-Formation darstellt. Die Kursnotierungen sind in dieser Handelswoche bereits gefährlich tief an die sehr nahe liegende Nackenlinie heran gelaufen - eine regelkonforme Auflösung scheint nur noch einen Steinwurf entfernt zu sein. Damit dürfte aber auch eine deutliche Abkühlung des vorhandenen und überkauften Zustandes des Wertpapiers einhergehen und ermöglicht es Anlegern über entsprechende Short-Positionen hiervon zu partizipieren.

Short-Chance:

Zudem signalisieren auch der MACD und RSI eine nachlassende Kaufbereitschaft der Marktteilnehmer, ein Bruch der Nackenlinie um 125,25 Euro könnte den Stein ins Rollen bringen und zu einem Abverkauf zunächst auf die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 117,95 Euro führen. Im weiteren Verlauf wäre sogar ein gesunder Pullback bis auf die Hochs aus 2007 bei 112,10 Euro vorstellbar und kann über entspreche Short-Positionen nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch oberhalb der rechten Schulter von einen mindestens 129,80 Euro aufhalten, darüber dürfte die potentielle SKS Formation ihre Gültigkeit jedoch verlieren. In diesem Fall könnten Marktteilnehmer zu einem Kurssprung zurück an die Jahreshochs bei 133,50 Euro aufwärts führen, möglicherweise geht es darüber sogar bis in den Bereich von glatt 135,00 Euro noch weiter rauf.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 125,20 Euro

Kursziel: 117,95 / 112,10 Euro

Stopp: > 129,80 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,60 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Siemens AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 126,25 Euro; 07:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

