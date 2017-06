Enterprise File Sync and Share bindet Kunden, Mitarbeiter und Partner besser in das digitale Ökosystem ein.

Axway (Euronext: AXW.PA), ein Katalysator für Transformation, gab heute bekannt, dass ACCIONAMarktführer für nachhaltige Lösungen für Projekte im Bereich Infrastruktur und erneuerbare Energien, künftig Axway SyncplicityEnterprise File Sync and Share (EFSS) nutzen wird. ACCIONA wird damit seine digitalen Arbeitsplätze noch flexibler einsetzbar und zugleich sicherer machen: Verschiedene, firmenübergreifende Anwendungsfälle können dann mit einer einzigen, benutzerfreundlichen Lösung abgedeckt werden.

ACCIONA ist ein spanisches Unternehmenskonglomerat, welches weltweit Repräsentanzen und Vertriebsniederlassungen unterhält. Ziel der digitalen Initiative ist es, die digitalen Arbeitsplätze in allen Unternehmensteilen auf der ganzen Welt durch die Anwendung einer einzigen Lösung so umzustrukturieren, dass Nutzer damit effektiver und sicherer arbeiten können. So sollen die Anwender beispielsweise die Möglichkeit haben, auf sicherem Weg große Datenmengen zu teilen, ohne einen FTP-Server zu benutzen, und die Kundenkonten der Nutzer zu integrieren, um dann Dateien teilen zu können. Um das zu erreichen, hat ACCIONA Axway Syncplicity mit integrierter Desktop-Datensicherung gewählt, um Nutzerdaten durch Verwendung einer Synchronisationsfunktion mit mehreren Ordnern in Realtime zu schützen.

"Wir haben Syncplicity wegen seiner ganzheitlichen Vision gewählt, IT-Abteilungen dabei zu helfen, ihre Infrastruktur zu modernisieren, um den Nutzern einen digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen", sagte José María Tavera, Informationsmanager von ACCIONA. "Unser Sofort-Bedarf bestand darin, sicheres Filesharing zu ermöglichen, sowohl intern als auch extern. Syncplicity kann eine große Zahl von Anwendungsfällen verwalten, so dass wir nur eine einzige Lösung brauchen. Insbesondere das bereits eingebaute Desktop-Backup sowie das Outlook-Add-in für das einfache Teilen großer Dateien haben uns überzeugt."

Mit Axway Syncplicity verfügen die Mitarbeiter von ACCIONA nun über die sicheren digitalen Arbeitsplatz-Tools, die sie benötigen, um effektiv zusammenzuarbeiten und über digitale Ökosysteme hinweg innovativ zu sein. Zudem wird die IT in die Lage versetzt, vertrauliche Informationen zuverlässig abzusichern. Die professionelle Lösung für Unternehmen zur Synchronisation und zum Teilen von Dateien befähigt die Firmen, mehr Wert aus ihren Daten innerhalb von Apps, Datenbanken oder Dateien zu schöpfen, unabhängig ob diese On-Premise oder in privaten oder öffentlichen Clouds gespeichert werden.

"Uns ist bewusst, welche komplexen Anforderungen große globale Unternehmen wie ACCIONA haben: Sie suchen nach flexiblen Lösungen, um der Nachfrage ihrer Nutzer auf der ganzen Welt nach digitalen, flexiblen und effektiven Arbeitsmitteln nachzukommen. Gleichzeitig muss die IT-Abteilung der Unternehmen das notwendige Sicherheitslevel und die Einhaltung von Compliance-Vorgaben gewährleisten", sagt Nick Ferrante, Executive Vize President, Global Sales bei Axway. "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit ACCIONA unsere Lösung Axway Syncplicity weiter entwickeln können, da wir die bereits implementierten Anwendungsfälle weiter ausbauen und neue Anwendungsfälle aufnehmen."

Erst kürzlich erwarb Axway Syncplicity. Axway bietet damit seinen Kunden Lösungen für die digitale Transformation und Innovation über digitale Ökosysteme hinweg, die das Engagement mit Kunden, Mitarbeitern und Partnern stärken das Ziel: Customer Experience Networks.

Über ACCIONA

ACCIONA ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Infrastrukturlösungen und erneuerbaren Energie-Projekten weltweit. Das Leistungsspektrum deckt die gesamte Wertschöpfungskette für Planung, Bau, Betrieb und Wartung ab. ACCIONA erzielte einen Umsatz von 5,977 Milliarden Euro im Jahr 2016 mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen legt Wert auf sein Engagement für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinden, in denen es tätig ist. ACCIONAs Ziel ist es, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft anzuführen und dabei Kriterien für Qualität und Innovationsprozesse bei allen Projekten für eine effiziente Nutzung der Ressourcen und für Umweltschutz anzuwenden.

Über Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) ist ein Katalysator für Transformation. Dank Axway AMPLIFY™, der cloud-fähigen Datenintegrations- und Engagement-Plattform, ermöglichen wir es Unternehmen, sich ständig verändernde Kundenerwartungen besser vorauszusagen, sich diesen anzupassen und sie zu erfüllen. Unser einheitlicher API-first Ansatz verbindet Daten von überall, versorgt Millionen von Apps und liefert Analysen in Echtzeit zum Aufbau eines Customer Experience Networks. Von der Idee bis zur Ausführung unterstützen wir mehr als 11.000 Unternehmen in 100 Ländern dabei, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Um mehr über Axway zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.axway.de

