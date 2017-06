FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstagmorgen leicht nachgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1185 US-Dollar, nach gut 1,12 Dollar im asiatischen Handel. Der Dollar tendierte dagegen zu vielen Währungen etwas fester. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1221 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen im Euroraum die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts im Mittelpunkt. Aus der Umfrage ergibt sich ein Stimmungsbild der befragten Finanzanalysten. In den USA werden Preisdaten aus den Unternehmen veröffentlicht. Sie geben einen Hinweis darauf, ob sich die jüngste Entwicklung wieder fallender Inflationsraten verfestigt. Dies wäre für die US-Notenbank, von der am Mittwoch eine weitere Zinsanhebung erwartet wird, keine gute Nachricht./bgf/fbr

