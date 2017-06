Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Trump ist wegen des Verdachts auf Bereicherung im Amt laut AFP durch zwei Generalstaatsanwälte verklagt worden. Die obersten Strafverfolger des US-Bundesstaats Maryland und der Hauptstadt Washington werfen Trump vor, das Präsidentenamt in verfassungswidriger Weise für seine geschäftlichen Interessen zu missbrauchen. Nie zuvor in der US-Geschichte habe es einen Präsidenten gegeben, der sich wie Trump weigere, "sich in angemessener Weise von seinen Beteiligungen loszusagen", erklärte der Generalstaatsanwalt des Hauptstadtbezirks District of Columbia, Karl Racine. Er warf Trump einen "eklatanten" Verfassungsverstoß vor.

Derweil erwägt Trump nach Angaben eines Vertrauten, nach Ex-FBI-Chef James Comey auch den in der Russland-Affäre eingesetzten Sonderermittler Robert Mueller zu entlassen. Trump ziehe in Betracht, "die Sonderermittlung vielleicht zu beenden", sagte Trumps Freund Christopher Ruddy. Persönlich würde er dies jedoch für einen "sehr großen Fehler" halten, fügte Ruddy hinzu. Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte, Ruddy spreche nur "für sich selbst" und nicht für die Trump-Regierung.

Ein US-Berufungsgericht hat indes die Durchsetzung des Einreiseverbots von Trump abermals blockiert. Trump hatte per Dekret ein Einreiseverbot für Menschen aus sechs mehrheitlich muslimischen Ländern verhängt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Mehrzahl der ostasiatischen Börsen erholt sich am Dienstag von den Vortagesverlusten. Wie am Montag in den USA zu beobachten, lässt auch in Asien der Verkaufsdruck im Technologiesektor nach. Getragen wird die Erholung der Märkte jedoch von Aktien der "old economy". Ingesamt neigen die Anleger vor den Sitzungen von US-Notenbank und Bank of Japan in dieser Woche zur Zurückhaltung. Zu den wenigen Ausnahmen in dem überwiegend positiven Umfeld gehört der Tokioter Aktienmarkt, wo die Aufwertung der japanischen Landeswährung Yen auf den Kursen lastet. In Seoul stützen dagegen Kursgewinne von 2 Prozent in Hyundai Motor. Verantwortlich für das Plus der Börse Sydney sind maßgeblich die Aktien der größten australischen Banken, die in den zurückliegenden Wochen von der Angst vor neuen steuerlichen Belastungen und einer schwächeren Wirtschaft gedrückt worden waren. National Australia Bank gewinnen 1,8 Prozent, Commonwealth Bank of Australia 2,1 Prozent, ANZ 2 Prozent. In Hongkong stützt die schwergewichtete Tencent-Aktie den breiten Markt mit einem Plus von 0,4 Prozent. Aktien des Energiesektors erholen sich im Gefolge der Ölpreise, die zuletzt wieder etwas Boden gutgemacht haben. In Hongkong gewinnen CNOOC 1 Prozent. Die Aktien der japanischen Ölkonzerne Inpex und Japan Petroleum steigen um 1,7 und 1,2 Prozent. In Sydney geht es für Oil Search um 1 Prozent und für Origin Energy um 1,6 Prozent nach oben. Unter den Einzelwerten geben Fujifilm in Tokio um 0,8 Prozent nach. Das Unternehmen hatte einen überraschend großen Verlust ausgewiesen. Sony sinken um 0,3 Prozent. Die Pressekonferenz des Unternehmens zur Playstation scheint die Anleger nicht überzeugt zu haben. Als stark exportorientiertes Unternehmen wird der Kurs der Aktie überdies von der Aufwertung des Yen gedrückt.

US-NACHBÖRSE

Mit Kursverlusten hat die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co am Montag im nachbörslichen Handel auf die Nachricht reagiert, dass sich eine Medikamentenstudie verzögern wird. Die Titel verloren 1,2 Prozent. Merck hat die Rekrutierung von Patienten für die Erprobung des Medikaments Keytruda zur Behandlung des Multiplen Myeloms, einer Form des Blutkrebses, vorübergehend gestoppt, um herauszufinden, warum einige Patienten, denen Keytruda verabreicht wurde, starben.

Für Science Applications International Corporation (SAIC) ging es um gut 10 Prozent abwärts. Das Rüstungsunternehmen hat mit seinem Umsatz und den Margen im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes verfehlt. Der Kurs der Kinokette Imax stieg um 1,3 Prozent, nachdem das Unternehmen Kostensenkungen angekündigt hatte. Diese sollen mit dem Abbau von 14 Prozent der Arbeitsplätze weltweit erreicht werden. Überdies plant Imax einen neuerlichen Aktienrückkauf im Volumen von 200 Millionen Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.235,67 -0,17 -36,30 7,45 S&P-500 2.429,39 -0,10 -2,38 8,51 Nasdaq-Comp. 6.175,46 -0,52 -32,45 14,72 Nasdaq-100 5.708,18 -0,59 -33,76 17,36 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 951 Mio 984 Mio Gewinner 1.529 1.846 Verlierer 1.449 1.145 Unverändert 118 103

Die Abgaben bei den Technologiewerte haben auch am Montag auf der Stimmung an der Wall Street gelastet. Nach dem Absturz am Freitag ging es weiter nach unten, jedoch mit gebremstem Tempo. Daneben stand auch die Sitzung der US-Notenbank im Blickpunkt, die am Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Zwar gilt eine Erhöhung des Leitzins um 25 Basispunkte als ausgemachte Sache, doch die begleitenden Aussagen könnten noch für Überraschungen sorgen, so ein Beobachter. Apple verloren weitere 2,5 Prozent, Amazon 1,4 Prozent, Alphabet 0,9 Prozent, Netflix 4,2 Prozent und Facebook 0,8 Prozent. Die General-Electric-Aktie stieg um 3,6 Prozent und war größter Dow-Gewinner. Nach 16 Jahren an der Spitze des Unternehmens gibt Jeff Immelt am 1. August sein Amt als CEO ab. Zum Nachfolger hat der Konzern John Flannery ernannt. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren Probleme, den Gewinn zu steigern.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,21 0,9 2,20 -23,4 30 Jahre 2,87 1,1 2,86 -20,0

Die US-Anleihen litten unter der Aussicht auf steigende Zinsen und gaben leicht nach. Zusätzlich belasteten umfangreiche Neuemissionen von Staatstiteln das Sentiment. So wurden drei- und zehnjährige Notes begeben, dazu auch noch Kurzläufer. Am Dienstag folgt die Emission 30-jähriger Papiere. Die Rendite zehnjähriger Titel erhöhte sich um 1 Basispunkt auf 2,21 Prozent.

DEVISEN

Der Euro gab zwischenzeitliche Gewinne, die ihn bis 1,1232 Dollar geführt hatten, wieder ab und lag im späten US-Handel mit 1,1204 Dollar knapp über dem Niveau vom Freitagabend. Die entscheidenden Impulse für den Devisenmarkt könnten die im Verlauf der Woche anstehenden Sitzungen der Notenbanken in den USA, Japan und Großbritannien liefern. Diese könnten jedoch nach Einschätzung von Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann allerdings auch wieder das alte Schema zeigen: Kommen und gehen und keine nachhaltigere Wirkung hinterlassen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,27 46,08 +0,4% 0,19 -18,5% Brent/ICE 48,50 48,29 +0,4% 0,21 -17,5%

Die Ölpreise legten nach den kräftigen Abgaben der Vorwoche leicht zu, konnten aber deutlichere Gewinne aus dem Handelsverlauf nicht behaupten. Im Vorfeld neuer Daten im Wochenverlauf habe Zurückhaltung geherrscht, hieß es von einem Teilnehmer. So wird am Dienstag die Opec ihren Monatesbericht vorlegen, gefolgt vom Ölmarkt-Monatsbericht der Internationalen Energieagentur am Mittwoch. "Auf einem Niveau von 45 Dollar sieht der Ölpreis allerdings überverkauft aus", sagte Jameel Ahmad von FXTM. Für ein Barrel der Sorte WTI ging es zum US-Settlement um 0,6 Prozent auf 46,08 Dollar nach oben. Brent verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 48,29 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.266,08 1.264,98 +0,1% +1,11 +10,0% Silber (Spot) 16,91 16,82 +0,5% +0,09 +6,2% Platin (Spot) 947,00 942,50 +0,5% +4,50 +4,8% Kupfer-Future 2,62 2,62 +0,1% +0,00 +4,0%

Der Goldpreis reduzierte sich den vierten Handelstag in Folge. Hier belastete die Erwartung steigender Zinsen in den USA. Die Feinunze kostete zum US-Settlement 1.269 Dollar, ein Minus von 0,2 Prozent.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK / USA

Der Secret Service besitzt nach eigenen Angaben keine Mitschnitte oder Abschriften der Gespräche von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Eine Überprüfung habe ergeben, dass solche Aufzeichnungen nicht existierten, schrieb der für den Schutz des Präsidenten zuständige Sicherheitsdienst am Montag an das Wall Street Journal. Die Zeitung hatte vor dem Hintergrund des Streits zwischen Trump und Ex-FBI-Chef James Comey eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz an den Secret Service gestellt.

ENERGIEPOLITIK / JAPAN

Mehr als sechs Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima hat ein japanisches Gericht am Dienstag die Wiederinbetriebnahme zweier Atomreaktoren genehmigt. Die Reaktoren 3 und 4 des Atomkraftwerks Genkai im Südwesten Japans dürften nach dem Gerichtsurteil wieder ans Netz gehen, sagte ein Justizvertreter. Anwohner hatten versucht, aus Sicherheitsgründen eine einstweilige Verfügung gegen den Neustart der Reaktoren zu erreichen.

POLITIK / CHINA / PANAMA

