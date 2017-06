DAX - Seitwärtsgeschiebe dauert an (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts Rückblick: Der Dax scheiterte gestern im vorbörslichen Handel am Widerstand bei 12.784 Punkten. Anschließend geriet der Index unter Druck und fiel in den Bereich der Unterstützungszone um 12.660 Punkte zurück. Dort stabilisierte sich der DAX den Tag über. Heute Morgen kommt es vorbörslich zu einer positiven Eröffnung. Der Index nähert sich dem kleinen Widerstand bei 12.743 Punkten. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.10 Uhr) Sollte der DAX über 12.743 Punkte ausbrechen und sich darüber etablieren, dann wäre kurzfristig ein Anstieg in Richtung 12.784 und vielleicht sogar 12.843 Punkten möglich. Sollte der Index aber an dem...

