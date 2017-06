FRANKFURT (Dow Jones)--Der Duftstoffkonzern Symrise will Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 400 Millionen Euro begeben. Die Schuldverschreibungen können frühestens nach fünf Jahren in Aktien umgewandelt werden. Die Wandlungsrechte repräsentieren nach Angaben der Symrise AG bis zu 3,6 Prozent des derzeitigen Aktienkapitals. Mit dem Emissionserlös will der MDAX-Konzern bestehende Darlehens- und Kapitalmarktverbindlichkeiten zurückführen. Außerdem soll der Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Schuldverschreibungen sollen eine Laufzeit von sieben Jahren und eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro haben. Sie werden voraussichtlich mit 0,1 bis 0,375 Prozent pro Jahr verzinst. Die Wandlungsprämie wird 42,5 bis 47,5 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien im Xetra-Handel zwischen dem Vermarktungsbeginn und der Preisfeststellung liegen. Die Emission wird voraussichtlich am oder um den 20. Juni herum erfolgen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2017 01:58 ET (05:58 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.