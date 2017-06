Der neue Evonik-Chef, Christian Kullmann, präsentiert sich der Börsenöffentlichkeit. In einer umfangreichen Darstellung in der FAZ erläutert er, was und wie er es aus dem drittgrößten deutschen Chemiekonzern zu machen beabsichtigt. Wir hatten Sie darauf schon vorbereitet. Das wird ein langer Lauf, kein kurzes Rennen, aber mit erheblichen Möglichkeiten, aus einem effizienten, aber lahmen Chemieunternehmen einen wirklich interessanten Chemiekonzern zu basteln. Dazu gehören auch entsprechende Akquisitionen.br/>

