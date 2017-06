NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 4,00 auf 4,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Zusammengehen des Internet- und Telekomkonzerns United Internet mit dem Mobilfunkkonzern Drillisch dürfte den Wettbewerbsdruck in der Branche kurzfristig lindern, sei aber auf längere Sicht eine Bedrohung für Telefonica Deutschland, schrieb Analyst Joshua Mills in einer Studie vom Dienstag. Im Zuge der Branchenkonsolidierung könnte Telefonica Deutschland am Ende als einziger Anbieter ohne ein eigenes Festnetz dastehen. Zur Abgrenzung von den Mobilfunkdiscountern müsse das Unternehmen schon bald mehr investieren./gl/la

ISIN DE000A1J5RX9

