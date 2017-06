Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Absatzzahlen für den Mai auf der "Conviction Buy List" belassen. Dank eines zusätzlichen Arbeitstags seien die Autoverkäufe in den größten 5 westeuropäischen Märkten gestiegen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Branchenstudie vom Dienstag. In Deutschland hätten Volkswagen sowie BMW Marktanteile verloren und Daimler deutlich zugelegt. Die Volkswagen-Aktie sollte aber von einem sich verbessernden Absatz- und Preismix profitieren./gl/la

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0008 2017-06-13/09:07

ISIN: DE0007664039