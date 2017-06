Bad Marienberg - Die Highlight Communications AG ("HLC"), ein Tochterunternehmen der Constantin Medien AG (ISIN DE0009147207/ WKN 914720), hat heute mitgeteilt, dass sie ihr Grundkapital durch Ausgabe von 15,75 Mio. neuen Aktien an die Highlight Event and Entertainment AG auf insgesamt CHF 63.000.000 erhöht hat, so die Constantin Medien AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...