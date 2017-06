Winterthur (awp) - Die Axa-Arag Rechtsschutz AG hat anlässlich der Generalversammlung von Ende Mai Renko Dirksen in den Verwaltungsrat berufen. Dirksen tritt im Gremium die Nachfolge von Johannes Kathan an, der seit 2002 bei der Axa-Winterthur-Tochter als Verwaltungsrat geamtet hatte und im April in den Ruhestand getreten ...

