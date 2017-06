FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Leoni-Aktien haben am Dienstag mit einem Plus von 3,15 Prozent auf 48,695 Euro von einer Empfehlung der Privatbank Berenberg profitiert. Analyst Fei Teng lobte das Wachstum des Autozulieferers und sieht ihn als Profiteur der Entwicklung hin zu Elektroautos. Der Experte hob sein Kursziel um 5 auf 65 Euro an. Er sieht damit rund ein Drittel Luft nach oben und bestätigte sein Kaufvotum.

Die Aktien, die in der Vergangenheit neben Belastungen aus einem millionenschweren Betrugsfall unter hohen Umbaukosten gelitten hatten, sind seit rund seinem Jahr wieder im Aufwind. Zwischen Anfang Juli 2016 und Mitte Mai diesen Jahres hatte sie um bis zu 144 Prozent zugelegt. Zuletzt machten Anleger dann aber erst einmal Kasse./mis/das

ISIN DE0005408884

AXC0057 2017-06-13/10:14