Wenn Unternehmen Branchen auf den Kopf stellen, sollten Anleger auf der Hut sein. Ein solcher Fall könnte sich gerade auch in der Minenindustrie abspielen: Man stelle sich die Förderung von Rohstoffen vom Meeresgrund vor, ohne komplizierte Verhandlungen über Eigentumsverhältnisse und auch ohne negative Einflüsse auf die Umwelt. Ein solches Projekt verfolgt das Unternehmen DeepGreen Resources seit 2011. Gründer von DeepGreen ist Gerard Barron, der bereits 2007 mit Nautilus Minerals ein ähnliches Projekt erfolgreich an die Börse gebracht hatte. Mit DeepGreen soll nun aber alles besser werden. Die Vision des Unternehmens ist so klar wie herausfordernd: DeepGreen will der erste Rohstoffproduzent werden, der keinen Abfall produziert. Dazu sollen metallhaltige Gesteinsbrocken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...