Bad Marienberg - Der Vorstand der Symrise AG (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) (die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft heute die Vermarktung nicht nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennwert von insgesamt EUR 400 Mio. (die "Schuldverschreibungen") beschlossen, die in neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") wandelbar sind, vorbehaltlich einer Nicht-Wandlungsfrist von fünf Jahren nach dem Ausgabetag der Schuldverschreibungen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...