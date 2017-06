Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-13 / 10:13 *XING Events verfasst Studie zur Eventvermarktung* *Umfrage unter Eventveranstaltern und Teilnehmern ist ab sofort online* München, 13. Juni 2017. XING Events (www.xing-events.com [1]), der Experte der Eventbranche für die Themen Teilnehmermanagement und Eventvermarktung, setzt in diesem Jahr seine Studienreihe fort. Aktuell werden Eventveranstalter sowie Teilnehmer zum Thema "Eventvermarktung" befragt. Links zur Umfrage: - Für Veranstalter: https://indivsurvey.de/Eventvermarktung-VA/82129/1Qd416 [2] - Für Teilnehmer: https://indivsurvey.de/Informationen-vor-Event-TN/82165/oDhyZT [3] Die Vielfalt des Marketings nimmt seit Jahren stetig und in hohem Maße zu. Neue Technologien, wechselnde Trends sowie innovative Plattformen machen die Zusammenstellung des optimalen Marketingmix für Business-Events zu einer immer größeren Herausforderung. Vorbei sind die Zeiten, in denen Blog-Marketing, Virales Marketing und Influencer mehr Modebegriffe als effektive Werkzeuge waren. Doch werden diese Mittel auch wirklich genutzt? Wenn ja, für welchen Eventtyp? Welche Ergebnisse lassen sich damit erzielen? Diesen und weiteren Fragen geht XING Events mit der Studie auf den Grund. Aus den Ergebnissen werden konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, die Eventveranstalter bei der zukünftigen Vermarktung von Events unterstützen sollen. Unter allen Teilnehmern werden als Dankeschön je drei Amazon-Gutscheine im Wert von 50 Euro verlost. *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der Eventmanagement-Software und Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben Veranstalter weltweit bereits über acht Millionen Tickets für mehr als 210.000 professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der XING AG, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, verbindet XING Events über zwölf Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | *Ihr Pressekontakt bei XING Events* Informationen | Links* Antje Schwuchow XING Events: Sandstraße 33 www.xing-events.com [1] D-80335 München Pressematerial: Telefon: +49 89 5 52 73 58-32 www.xing-events.com/presse antje.schwuchow@xing.com [4] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: XING EVENTS Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-06-13 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 582525 2017-06-13 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206f91b73c85690abc60ffa186c67f6d&application_id=582525&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=56488b04b4a3084d69a4262016754543&application_id=582525&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=388c6844d63201b8f584be86577ff875&application_id=582525&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a76c41dc5654556c05645104ac877b2d&application_id=582525&site_id=vwd&application_name=news

