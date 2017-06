DAX - Erholung nach dem schwachem Wochenstart

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX® gab gestern Mittag deutlich nach und rutschte innerhalb weniger Minuten um 50 Punkte bis unter die 12.700er Marke. Im Anschluss konnte sich der Index im Bereich 12.675 bis 12.700 Punkte stabilisieren und sich heute Morgen schon wieder deutlich erholen.

Der Nasdaq-Future konnte sich im außerbörslichen Handel an der Globex in der Nacht deutlich erholen, das bedeutet aber noch nicht, dass die zuletzt unter Verkaufsdruck geratenen Techwerte im heutigen Handel an der Wall Street zulegen werden. Nach der starken Eröffnung am Morgen notiert das deutsche Börsenbarometer aktuell wieder in einem wichtigen Widerstandsbereich um 12.750 bis 12.780 Punkte. Wenn die Bären es mit der gestrigen Abwärtsattacke ernst gemeint haben, dann müssten Sie hier auf diesem Niveau nun bereits schon wieder Farbe bekennen und das Zepter übernehmen. Ein Anstieg über 12.780 Punkten (auf Stundenschlusskursbasis) wäre alles andere als bärisch und würde die bislang weiterhin präferierte Variante einer größeren Abwärtswelle Richtung 12.500 Punkten im Wochenverlauf ernsthaft in Frage stellen. Unterhalb von 12.780 Punkten wird tendenziell weiterhin das Abwärtsszenario präferiert.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.05.2017 - 13.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

