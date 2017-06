Frankfurt - An den internationalen Finanzmärkten sprangen die Risikoampeln zum Wochenstart auf "gelb", so die Analysten der Helaba.Der Ausverkauf bei Technologieaktien an der NASDAQ vom vergangenen Freitag habe sich hierzulande weiter fortgesetzt. Die Wahl in Frankreich oder die vielen Fragezeichen hinter der Regierungsbildung in Großbritannien hätten kaum eine Rolle gespielt.

