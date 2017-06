Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für ElringKlinger auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Trend in Richtung Elektromobilität gehe zunehmend rascher vonstatten und einige Zulieferer, wie etwa Elring-Klinger, seien für diese Entwicklung besser als andere aufgestellt, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie zu deutschen Autozulieferern vom Montag. Elektroautos böten starke Wachstumschancen für Zulieferer, allerdings auch Herausforderungen. Potenzial für Elring sieht er in einer Beschleunigung der Geschäftsentwicklung in diesem Bereich sowie in der Expansion der Leichtgewicht-Komponenten des Zulieferers./ck

