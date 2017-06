Berlin (ots) -



Aktuelle Studie: Steigende Nachfrage im Bereich Beratung und Anwendung



Eine aktuelle Studie der WBS Training zum Thema SAP-Berufe zeigt: Immer mehr Unternehmen nutzen die Business-Software von SAP. Dem Trend entsprechend verzeichnet die Nachfrage nach Personal mit SAP-Kenntnissen einen überdurchschnittlichen Zuwachs - Tendenz steigend. Laut der Umfrage des Weiterbildungsspezialisten werden nicht nur IT-ler für die SAP-Entwicklung gesucht, sondern insbesondere Berater und Anwender der ERP-Software. Eine Weiterbildung kann den Quereinstieg in das SAP-Umfeld erleichtern und so neue Karrierechancen bedeuten. WBS Training bietet als zertifizierter Partner zahlreiche Weiterbildungen rund um SAP an. Die Studie steht zum kostenlosen Download bereit unter www.wbstraining.de/weiterbildung-sap/



Große Nachfrage nach Fachkräften mit SAP-Kenntnissen



Eine Erhebung der WBS Training zum Thema Stellenmarkt SAP ergab: Der Bedarf an qualifizierten SAP-Fachkräften war in 2016 unverändert hoch. Fachkräfte mit geschultem Umgang mit der ERP-Software haben jetzt und zukünftig ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten. Die ERP Software ist mittlerweile in den meisten Unternehmen Standard und ermöglicht dort die Abbildung sämtlicher Geschäftsprozesse. Der Anwendungsbereich der Software erstreckt sich über fast alle Abteilungen eines Betriebs. So vielfältig wie die Bereiche sind auch die Stellenangebote für SAP-Anwender. Das Aufgabenfeld eines SAP-Anwenders umfasst neben dem Umgang mit einzelnen Komponenten auch das Verständnis über die unterschiedlichen Arbeitsprozesse des Systems. Im Januar 2016 wurden 11.500 SAP-Anwender gesucht - 7,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Eine Weiterbildung mit WBS Training als offiziellem Partner von SAP kann also der erste Schritt in die neue berufliche Laufbahn mit SAP sein und echte Karrierechancen bedeuten.



Karrierechance (auch) durch Quereinstieg



SAP-Berater, oder auch Consultants, hingegen bilden die Schnittstelle zwischen Unternehmen und SAP. Sie betreuen die Anwender und passen die Software den individuellen Bedürfnissen der Betriebe an. In 2016 gab es verglichen mit dem Vorjahr auch einen deutlichen Zuwachs in der Nachfrage - im SAP-Controlling-Modul sogar über 15 Prozent. Denn auch Consultants sind begehrte Fachkräfte in vielfältigen Branchen auf dem Arbeitsmarkt. 4100 SAP-Berater wurden im Januar 2016 gesucht, das entspricht einem Zuwachs von 6,7 Prozent. Ein Quereinstieg ist hierbei nicht nur eine Alternative, sondern für manche SAP Beratungsunternehmen sogar ein Plus. Durch stetige Neuerungen und Erweiterungen bringt Arbeit mit der Software auch kontinuierliche Weiterbildung mit sich. WBS Training ist als Bildungsdienstleister mit jahrelanger Erfahrung besonders im Thema SAP Experte und bietet hier zahlreiche Möglichkeiten zum Beginn eines erfolgsversprechenden Karrierewegs.



SAP-Bildungspartner seit fast 20 Jahren



Der Weiterbildungsexperte WBS pflegt bereits seit 1999 eine lizensierte Bildungspartnerschaft zu SAP Deutschland und garantiert damit hochwertige Aus- und Weiterbildungen, die den Qualitätsansprüchen des IT- und SAP-Markts in hohem Maß entsprechen. Sämtliche Schulungen der WBS finden mit original SAP-Trainingssystemen und -unterlagen statt. WBS bietet eine umfangreiche Auswahl von SAP-Anwenderausbildungen sowie -Beraterseminaren an und bereitet die Teilnehmer gezielt und präzise auf alle entsprechenden SAP-Zertifizierungen vor. Im Jahr 2012 gewann die WBS Training den ersten Education Partner Award der SAP für die Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika).



