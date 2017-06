HAMBURG (dpa-AFX) - Der sich beschleunigende Trend in Richtung Elektromobilität dürfte nach Ansicht der Privatbank Berenberg dem Autozulieferer Leoni mittel- bis langfristig einen kräftigen Wachstumsschub bescheren. Analyst Fei Teng rechnet laut in einer Studie vom Dienstag vor allem ab dem Jahr 2020 umsatzseitig mit positiven Überraschungen und hob daher sein Kursziel von 60 auf 65 Euro an.

Das Kursziel enthalte nun eine zehnprozentige Prämie im Vergleich zu den Wettbewerbern, schrieb Teng. Eingerechnet habe er auch seine Erwartung, dass sich die Gewinne des vor allem auf Fahrzeugverkabelung ausgerichteten Konzerns kurzfristig erholen sollten. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs sieht er nun noch ein Potenzial von rund 33 Prozent und bekräftigte seine Kaufempfehlung "Buy".

Der weiterhin hohe und beständige Auftragseingang im Elektromobilitätsgeschäft durch deutsche Fahrzeugbauer helfe, das Wachstum für den Zeithorizont 2020 und darüber hinaus abzusichern, schrieb Teng. Dabei verwies er insbesondere auf VW und Daimler , die sich auf die Massenproduktion für den E-Mobilitätsmarkt ausrichten wollen. Diese zwei Top-Kunden von Leoni strebten an, ihren Anteil an Elektroautos bis 2025 auf etwa 20 bis 25 Prozent der Gesamtproduktion zu steigern, hob er hervor.

Aktuell aber werde das Wachstum von Leoni noch unterschätzt, zumal das Unternehmen selbst bis 2019 nur eine verhaltene Umsatzsteigerung aus eigener Kraft von 4 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt habe. Teng, der ein Wachstum am oberen Ende der Unternehmenszielspanne erwartet, rechnet nach diesem Zeitraum dann mit kräftigen Zuwächsen, die letztlich zu einer Neubewertung der Leoni-Aktie führen sollten.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./ck/mne/das

