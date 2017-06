Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Aktie der Norma Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Trend in Richtung Elektromobilität gehe zunehmend rascher vonstatten und einige Zulieferer seien für diese Entwicklung besser als andere aufgestellt, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie zu deutschen Autozulieferern vom Montag. Der Hersteller von Kühlsystemen und Produkten zur Emissionskontrolle zähle allerdings nicht dazu. Er dürfte eher unter der Entwicklung leiden, denn Elektrofahrzeuge benötigten 30 bis 40 Prozent weniger an Inhalten, die Norma produziere, als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor./ck/la

