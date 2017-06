HAMBURG (dpa-AFX) - Die im Mai zusammengestrichene Umsatzprognose des Ingenieur-Dienstleisters Bertrandt ist laut dem Analysehaus Warburg Research lediglich ein Ausrutscher. "Das Unternehmen litt nicht unter dauerhaften Marktproblemen, sondern unter einer vorübergehend schwächeren Nachfrage des wichtigsten Kunden," schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Dienstag. Er blickt nun noch optimistischer als bisher in die Zukunft des vor allem auf die Autobranche fokussierten Unternehmens und hob das Kursziel für die Aktie von 81 auf 100 Euro an. Damit sieht er fast 15 Prozent Luft nach oben und stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch.

Wenn man den Umsatzrückgang mit Volkswagen (VW) im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/17 ausklammere, seien die Erlöse des im Kleinwerteindex SDax notierten Unternehmens deutlich gewachsen, betonte Voss. Allerdings nehme die Aktivität von VW wohl wieder zu.

Der Wolfsburger Autobauer habe sich bei der Elektromobilität bis 2025 ambitionierte Ziele gesteckt, die auf der Einführung von 30 komplett neuen Elektrofahrzeugmodellen basierten, erklärte der Analyst. Die Forschung und Entwicklung für neue Autos starte in der Regel drei bis sieben Jahre vor deren Markteinführung. Der Projektstart dürfte also spätestens 2018 erfolgen. Davon dürfte die gesamte Entwicklerbranche profitieren.

Für eine positive Entwicklung dürften neben der Elektromobilität auch weitere umwälzende Trends in der Autobranche sorgen. Hier nannte der Experte autonomes Fahren, neue Mobilitätslösungen sowie vernetztes Fahren.

