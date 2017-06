Liebe Trader,

Der Technologiesektor hat in den USA am Freitag einen empfindlichen Kursabschlag erlitten und riss gleich zu Beginn dieser Woche die übrigen Indizes rund um den Globus mit sich abwärts. Einer Studie zur Folge ist der Tech-Sektor überbewertet, wie eine US-Investmentbank schreibt. Seit den Verlaufstiefs aus Anfang 2009 hat sich der Wert nämlich verfünffacht und stieg auf ein bisheriges Rekordhoch von 2.329 Punkten an. Zeitweise sah es nach den vorläufigen Verlaufshochs bei 1.889 Punkten aus Ende 2015 nach einer größeren Korrektur aus, jedoch verhinderte die runde Marke von 1.500 Punkten einen nachhaltigen Abverkauf des Index. Zu Beginn dieses Jahres brachen die Notierungen des Technologieindex schließlich über die runde Marke von 2.000 Punkten zur Oberseite aus und konnten am Ende auf besagte Jahreshochs bei 2.329 Punkten zulegen. Am Freitag kam es nach der Studie aber zu dynamischen Verkäufen an den Technologiebörsen in den USA und drückte die großen Tech-Giganten wie Amazon, Alphabet und weitere weit ins Minus. Das deutsche Barometer zog nach und rutschte auf das Unterstützungsniveau von zunächst 2.236 Zählern ab. Zwar gewinnen im Dienstagshandel einige Werte kurzfristig wieder Oberwasser, jedoch dürfte kurzfristig der Startschuss für eine kleinere Korrektur gefallen sein und bietet hierdurch kurzzeitige Handelsansätze auf der Unterseite

Short-Chance:

Da der TecDax-Index oberhalb der jüngsten Tiefs von 2.230 Punkten noch als neutral einzustufen ist, wird ein Short-Einstieg erst darunter favorisiert und dürfte zunächst in den Bereich des EMA 50 bei 2.170 Punkten abwärts führen. Übergeordnet ist mit einem Test der Aufwärtstrendlinie um 2.150 Punkten zu rechnen und hervorragend für ein kurzfristiges Short-Investment geeignet. Eine entsprechende Verlustbegrenzung bei einem Bruch der jüngsten Tiefs sollte aber noch knapp oberhalb von 2.300 Zählern angesetzt werden. Für ein größeres Kaufsignal in Richtung 2.400/2.450 Punkte müssen hingegen erst wieder die Jahreshochs überwunden werden. Erst dann wächst die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Kursschub im Technologieindex merklich an.

Wiederstände: 2.277 / 2.289 / 2.292 / 2.318 / 2.329 / 2.360 Punkte

Unterstützungen: 2.236 / 2.213 / 2.200 / 2.193 / 2.143 / 2.110 Punkte

Wochenchart:



Tageschart:



TecDax-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 2.272 Punkte; 12:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diesen Index können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.