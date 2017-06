Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble rechnet fest mit einem Durchbruch bei den stockenden Verhandlungen mit Griechenland beim Treffen der Euro-Finanzminister in dieser Woche. "Wir bekommen am Donnerstag eine Lösung für Griechenland", sagte Schäuble in Berlin bei einer Konferenz der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. "Wir kriegen es hin", legte er nach.

Griechenland und seine Geldgeber streiten seit Monaten um die Auszahlung neuer Kredite im Gegenzug für wirtschaftliche Reformen. Im Sommer muss Athen hohe Anleiheschulden bedienen und braucht eine neue Tranche aus dem Kreditprogramm. Gestritten wird auch über Schuldenerleichterungen und die Rolle des Internationalen Währungsfonds. Schäuble lehnt Schuldenerleichterungen für das seit Jahren geschwächte Euro-Mitglied ab.

Voll des Lobes war der CDU-Politiker für seinen griechischen Amtskollegen Eukild Tsakalotos. Dieser sei ein "hervorragender Finanzminister" und "harter Verhandler". Ministerpräsident Alexis Tsipras vertraue ihm aber zu wenig.

June 13, 2017

