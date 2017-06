Köln (ots) -



Am Mittwoch, 14. Juni, wird im Bonner Pantheon Theater der Prix Pantheon 2017 in drei Kategorien verliehen. Moderator Tobias Mann begrüßt neben einer starken Garde an Nachwuchskünstlern folgende Kabarettisten, die die fünf Finalisten wortgewaltig und musikalisch unterstützen: Torsten Sträter, Chris Tall, Piet Klocke und Michael Krebs & die Pommesgabeln des Teufels. Mit dem Sonderpreis "Reif und Bekloppt" wird in diesem Jahr Michael Mittermeier für sein Lebenswerk geehrt. Das WDR Fernsehen überträgt das Finale des Prix Pantheon am Samstag, 17. Juni 2017 um 21.45 Uhr. WDR 5 sendet das Halbfinale am 15. Juni 2017 um 20.05 Uhr und das Finale am 17. Juni 2017 um 15.05 Uhr. Beide Veranstaltungen sind außerdem online unter prixpantheon.wdr.de zu sehen.



Insgesamt neun Kabarett-Talente und Nachwuchs-Comedians treten bereits am 13. Juni im Bonner Pantheon Theater im Halbfinale gegeneinander an: Bastian Bielendorfer, Tino Bomelino, Lisa Eckhart, Khalid, Tonträger, Nektarios Vlachopoulos, Starbugs Comedy, Quichotte & Flo und Katie Freudenschuss. Das Publikum im Saal und eine unabhängige Fachjury küren dann fünf Finalisten, die am Folgetag noch einmal auf der Bühne um den Publikumspreis "Beklatscht & Ausgebuht" und den Jurypreis "Frühreif & Verdorben" kämpfen. Mit dem Sonderpreis "Reif & Bekloppt", über den sich in diesem Jahr Michael Mittermeier freuen darf, sind in den vergangenen Jahren u.a. Jürgen von der Lippe, Maren Kroymann, Harry Rowohlt, Dieter Hildebrandt und zuletzt Gerburg Jahnke ausgezeichnet worden.



Der PRIX PANTHEON zählt zu den renommiertesten Kabarett- und Satirepreisen im deutschsprachigen Raum und war schon für viele Nachwuchskabarettisten und -Comedians der Startschuss zu einer steilen Karriere.



Redaktion: Leona Frommelt, David Rother



