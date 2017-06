Der Europäische Gerichtshof sieht Großbritannien und sein Überseegebiet Gibraltar als eine Einheit an. Diese Entscheidung ist insbesondere für die bald beginnenden Brexit-Verhandlungen mit der EU von großer Bedeutung.

Kurz vor dem Beginn der Brexit-Verhandlungen hat der Europäische Gerichtshof die Autorität Großbritanniens in dessen Überseegebiet Gibraltar gestärkt. Die Luxemburger Richter urteilten am Dienstag, dass Gibraltar und das Vereinigte Königreich hinsichtlich des Dienstleistungsrechts in der EU als eine Einheit zu betrachten sind. Dies ...

