Liebe Trader,

Es ist bereits über vier Jahre her, dass die Aktie des US-amerikanisches Finanz-Konglomerats Lowes Corp. ihre Hochs bei 49,43 US-Dollar markiert hat - anschließend drehte der Kursverlauf zur Unterseite ab und fiel bis Anfang des abgelaufenen Jahres auf ein Verlaufstief von 33,84 US-Dollar zurück. Erst an dieser Stelle gelang es eine nachhaltige und vor allem volatile Stabilisierungsphase einzuleiten, nur wenig später konnte bereits die erste Hürde um 42,00 US-Dollar in Angriff genommen werden. Ende 2016 gelang schließlich ein Ausbruch darüber und führte bis in den Widerstandsbereich um 47,88 US-Dollar weiter rauf. Seit Beginn dieses Jahres befindet sich das Papier von Lowes allerdings in einer erneuten Konsolidierungsphase, die sich zwischen 45,25 und 47,88 US-Dollar abspielt und noch keinen nachhaltigen Ausbruch zustande gebracht hat. Dieser deutet sich jedoch mit dem dynamischen Kursanstieg an die obere Hürde an und bietet bei einem Durchbruch kurzfristig sehr gutes Kurspotential auf der Oberseite.

Long-Chance:

Sobald die Kursnotierungen über das Niveau von grob 47,88 US-Dollar zulegen, wird ein weiterer Anstieg der Aktie zunächst an die Hochs aus 2013 bei 49,43 US-Dollar sehr wahrscheinlich und kann über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Aus der charttechnischen Formation heraus ergibt sich rechnerisch Kurspotential bis sogar glatt 52,00 US-Dollar und steigert damit die mögliche Rendite sehr deutlich. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb der Marke von 46,40 US-Dollar aufhalten, sofern ein direktes Long-Investment getätigt werden soll. Größere Abgaben dürften bei einem Kursrutsch unter die jüngsten Tiefs von 45,25 US-Dollar einsetzen, weil dadurch auch der mittelfristige Aufwärtstrendkanal seit den letzten markanten Tiefs aus Anfang 2016 gebrochen werden sollte. Abgaben zurück auf die Horizontalunterstützung, sowie den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis um 42,00 US-Dollar wären dann die Folge.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 47,65 US-Dollar

Kursziel: 49,43 / 50,00 / 52,00 US-Dollar

Stopp: < 46,40 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 1,25 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Loews Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 47,65 US-Dollar; 13:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

