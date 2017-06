Die Investmentbank Equinet hat Grenke nach einem Zeitungsinterview mit Unternehmenschef Wolfgang Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler wertete in einer Studie vom Dienstag positiv, dass der Leasinganbieter in den kommenden fünf Jahren um jährlich zwölf Prozent wachsen wolle. Eine erfreuliche Überraschung wäre eine Expansion in die USA. Bislang sei das Unternehmen wegen hoher rechtlicher Risiken vor diesem Schritt zurückgeschreckt, der aber auch ein riesiges Wachstumspotenzial beinhalten würde./la/gl

