Seit Anfang Juni 2017 ist die bos.ten AG mit Sitz in Regensburg TÜV-zertifiziertes Betriebsführungs- und Wartungsunternehmen. Auf der Grundlage der Kriterien des TÜV Rheinland wurde das Unternehmen während der vergangenen Monate geprüft, nun erhielt es sein offizielles Prüfsiegel.



Betreiber kleiner wie großer Anlagen wird es diese Zertifizierung erleichtern, auf einen objektiv festgelegten Standard als Wartungsunternehmens zu vertrauen. Der Anlagenbestand in der Betriebsführung der bos.ten umfasst bereits 65 MW Gesamtleistung; durch die Zertifizierung dürfte es nun einen deutlichen Zuwachs erfahren.



"Wir haben in den vergangenen zehn Jahren einzigartige Strukturen zur Überwachung und Wartung von Solaranlagen etabliert, wodurch unsere Kunden finanziell, zeitlich und qualitativ profitieren" erklärt Jutta Weber, Vorstand der bos.ten. "Besonders für institutionelle Anlagenbetreiber wie Energieversorger und Versicherungsgesellschaften wird das TÜV-Siegel interessant sein."



Mit ihren strengen Wartungsrichtlinien wird bos.ten nicht zuletzt auch den Vorschriften der DGUV 3 gerecht, die regelmäßige Wartungsintervalle für Photovoltaikanlagen vorschreibt. So sorgt das Unternehmen für einen durchgehend einwandfreien Anlagenzustand und sichert damit den Versicherungsschutz der Solaranlagen.



Über die bos.ten AG:



Die seit 1990 in Regensburg ansässige bos.ten AG verwaltet Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien mit dem Schwerpunkt Photovoltaik für Investoren im In- und Ausland. Ihre Kompetenz umfasst alle Aufgaben rund um die Anlagenüberwachung, Wartung und die Betriebsführung.



Im Verbund mit der sun.factory können darüber hinaus alle Planungs- und Ingenieursleistungen rund um den Bau von PV-Anlagen angeboten werden sowie der Bau von PV-Anlagen als EPC und gutachtliche Leistungen.



