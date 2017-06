München (ots) - Der von der XOLARIS Service Kapitalverwaltungs-Aktiengesellschaft (XOLARIS Service KVG) verwaltete Private Equity Fonds "GA Asset Fund GmbH & Co. KG" hat Ende Mai sein gesamtes Aktienpaket von 111.100 Stück an der seit 2016 in Frankfurt gelisteten Gesellschaft B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, mit Sitz in Zwingenberg, erfolgreich veräußert.



In mehreren außerbörslichen Transaktionen konnte ein Verkaufserlös von rund 1,95 Millionen Euro erzielt werden. Damit erzielte der Fonds auf das ursprüngliche Investment im Jahr 2006 von rund 0,5 Millionen Euro ein Multiple von circa 3,75.



"Die Geduld hat sich bei diesem Venture Capital Investment bezahlt gemacht", resümiert Stefan Klaile, Vorstand Portfoliomanagement XOLARIS Service KVG. "Mit dem Börsengang im vergangenen Jahr wurde eine Exit-Option geschaffen, die wir in diesem Jahr nach deutlichen Kurssteigerungen genutzt haben."



XOLARIS Service KVG und Fondsgeschäftsführung prüfen nun die Möglichkeit einer Teilausschüttung des Liquiditätsüberschusses.



Xolaris Service KVG



Die Xolaris Service KVG mit Sitz in München ist eine bei der BaFin seit 2014 nach § 44 KAGB registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft für Alternative Investmentvermögen. Sie konzipiert und verwaltet als unabhängige Service KVG für Dritte Alternative Investmentfonds (AIF) in den Bereichen Private Equity und Immobilien. Ihr Leistungsspektrum umfasst alle notwendigen Prozesse von der Konzeption über die Prospektierung, das Portfolio- und Risikomanagement bis zur Compliance. Ihre Schwestergesellschaft ADREALIS Service KVG ergänzt das Leistungsangebot um AIF in den Bereichen Erneuerbare Energien, Schiff und Immobilien.



