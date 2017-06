Frankfurt - Die Deutschen sind ein Volk von Mietern: Fast die Hälfte der Bevölkerung lebt nicht in den eigenen vier Wänden, so die Experten von Union Investment.Das sei im internationalen Vergleich ein hoher Anteil. Schon aus dieser Statistik lasse sich ablesen, dass hierzulande die Nachfrage nach Wohnungen auch in Zukunft hoch sein werde. In Wohnimmobilien zu investieren biete also attraktive Renditechancen. Das habe schon früher gegolten und gelte heute mehr denn je. Über unseren Fonds UniImmo: Wohnen ZBI (ISIN DE000A2DMVS1/ WKN A2DMVS) können Privatanleger ganz einfach in Wohnimmobilien investieren, so die Experten von Union Investment.

