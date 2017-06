Symrise AG platziert Wandelschuldverschreibung über 400 Mio. EUR

* Marktumfeld bietet vorteilhafte Konditionen * Ausgabepreis: 100% * Laufzeit: 7 Jahre * Nicht-Wandlungsfrist: 5 Jahre * Der Emissionserlös dient der Rückführung von bestehenden Darlehens- und Kapitalmarktverbindlichkeiten sowie allgemeinen Unternehmenszwecken der Gesellschaft

Der Vorstand der Symrise AG (,Gesellschaft', ,Symrise') hat heute erfolgreich unbesicherte Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 400 Mio. EUR mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einer Stückelung von 100.000 EUR unter Ausschluss des Bezugsrechts an institutionelle Investoren platziert.

Die Wandelschuldverschreibungen können frühestens in fünf Jahren in neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberstammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") umgetauscht werden. Die den Wandelschuldverschreibungen zugrunde liegenden Stammaktien machen zusammen 3,4 % des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals aus. Der erzielte Nettoerlös soll für die Rückführung von bestehenden Darlehens- und Kapitalmarktverbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke der Gesellschaft verwendet werden.

"Mit der Emission nutzen wir das positive Marktumfeld für Wandelschuldverschreibungen, um uns eine langfristige Refinanzierung über den Kapitalmarkt zu günstigen Konditionen zu sichern," sagt Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG. "Zudem diversifizieren wir auf diese Weise unsere Investorenbasis."

Der Zinskupon beträgt 0,2375 % p.a. und ist jährlich nachträglich zahlbar. Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit 91,8595 EUR festgesetzt, was einer Wandlungsprämie von 45 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Symrise Aktie während des Bookbuilding-Verfahrens am heutigen Tage entspricht.

Symrise beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die Schuldverschreibungen wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren nur institutionellen Investoren außerhalb der USA, Australien, Kanada und Japan angeboten.

Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von mehr als 2,9 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2016 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern im Markt für Düfte und Aromen. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 40 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

www.symrise.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Symrise AG Mühlenfeldstraße 1 37603 Holzminden Deutschland Telefon: +49 (0)5531 90 0 E-Mail: ir@symrise.com Internet: www.symrise.com ISIN: DE000SYM9999 WKN: SYM999 Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

