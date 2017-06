Nasdaq-100 - Abverkauf stoppt am EMA50

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100® Index hat eine regelrechte Achterbahnfahrt hinter sich. Am Freitag geriet der Index deutlich unter die Räder, sämtliche Schwergewichte kamen unter Druck. Der Warnhinweis in der Freitagsanalyse war demnach angebracht. Am Montag fielen die Techs zunächst weiter, drehten aber anschließend vom EMA50 aus nach oben und vollzogen ein bullisches Tagesreversal.

Zum Handelsstart hält die positive Stimmung zunächst an. Gemessen an der absolvierten Abwärtsstrecke könnte der Nasdaq-100® Index eine Erholung bis maximal 5.800 Punkte fahren. Dort wäre der Abwärtsimpuls zu 61,8% korrigiert. Spätestens bei 5.800 Punkten müsste man also mit einer Fortsetzung der Konsolidierung rechnen. Ein prozyklisches Verkaufssignal entstünde bei neuen Tiefs unter 5.633 Punken mit einem weiteren Ziel bei 5.568 Punkten.

Über 5.800 Punkten hellt sich das Bild dagegen auf und ein weiterer Rücklauf auf knapp 5.850 Punkte wird möglich. Dort liegt die Abrisskante, an der der Abverkauf am Freitag startete. Folglich dient diese Marke als Schlüsselwiderstand für die weitere Ausrichtung.

Nasdaq-100® in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 21.03.2017 - 13.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

