Ein Gesetz spaltet Ungarn: Das Parlament hat am Dienstag ein umstrittenes Gesetz zur Regulierung von NGOs gebilligt. Finanzinvestor George Soros warnt vor einem Flächenbrand Osteuropas.

Ungarns Premier Viktor Orbán arbeitet hart daran, das osteuropäische Land nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Ganz oben auf der Liste: Das heftig umstrittene Gesetz über Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), die finanzielle Förderung aus dem Ausland erhalten.

Dem am Dienstag bestätigten Gesetz zufolge müssen sich NGOs künftig gerichtlich registrieren, wenn sie pro Jahr mehr als umgerechnet rund 23.300 Euro aus dem Ausland erhalten. In den meisten ihrer Publikationen müssen sie dann darauf verweisen, dass sie ausländische Mittel bekommen. Außerdem müssen sie jeglichen Sponsor aus dem Ausland angeben, der ihnen mehr als knapp 1600 Euro jährlich gibt. Dagegen laufen Nicht-Regierungsorganisationen seit Wochen Sturm.

Ziel des neuen Gesetzes ist insbesondere der gebürtige Ungar George Soros, dem mit seiner Open Society in Budapest sich für Demokratie und eine pluralistische Gesellschaft einsetzt. In den vergangenen Monaten hatte Orbán bereits die private Elitehochschule von Soros, die Central European University (CEU), mit einer Gesetzesinitiative bekämpft. Das indirekte Ziel des Parteichefs der rechtspopulistischen Fidesz, nämlich die Schließung der Budapester Universität, scheint nicht Wirklichkeit zu werden. Die Universität hat erklärt, in Ungarn bleiben zu wollen. Soros ist dort im Jahr 1930 geboren worden.

