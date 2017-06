Macht es faul oder werden wir glücklich und kreativ? Kaum eine wirtschaftspolitische Idee wird so heftig diskutiert wie das Grundeinkommen. Erstmals zeigen internationale Daten, was die Menschen davon halten.

Geld bekommen, einfach so, ohne arbeiten zu müssen. 52 Prozent der Deutschen befürworten die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. 20 Prozent sind in der Frage unentschieden, genau so viele lehnen das Konzept ab. Das ergab eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos.

Für ihre repräsentative Untersuchung haben die Forscher 1007 Menschen befragt. Außer Deutschland wurden elf weitere Länder in Europa und Nordamerika untersucht. Deutschland hat nach Serbien und Polen die meisten Grundeinkommensbefürworter in der Gesellschaft.

Am wenigsten Zustimmung findet das Grundeinkommen in Spanien und Frankreich: Dort wird die Idee von fast jedem zweiten Befragten abgelehnt. Der Grund dafür sind vor allem Sorgen vor hohen Kosten: 63 Prozent der Franzosen sagen, dass die erhöhte Steuerlast nicht zu bewältigen sei.

Die hohen Kosten sind einer der größten Streitpunkte in der Debatte. Die Modelle für eine Finanzierung des Grundeinkommens sind unterschiedlich: Von dm-Gründer Götz Werner stammt der Vorschlag, den Konsum stärker zu besteuern. Der Ökonom Thomas Straubhaar hingegen möchte hingegen die Einkommen stärker belasten und das Grundeinkommen wie einen Freibetrag von der Steuerschuld abziehen. Wer kein Einkommen und deshalb keine Einkommenssteuerschuld hat, soll die Gutschrift ausgezahlt bekommen.

Derweil hat sich ein buntes Lager von prominenten Grundeinkommens-Befürwortern gebildet. Neoliberale Silicon-Valley-Unternehmer wie Peter Thiel und Elon Musk treffen auf linke Kapitalismuskritiker wie Katja Kipping oder Dax-Chefs wie Timotheus Höttges und Joe Kaeser. Die einen wollen wegfallende Jobs durch die Digitalisierung kompensieren, die anderen für mehr Gerechtigkeit sorgen. Wieder andere sehen darin die komplette Emanzipation ...

