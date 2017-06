Bargeld verschwindet langsam, doch Bitcoins und andere Krypto-Währungen haben keine große Zukunft als Zahlungsmittel. Eine neue Studie zeigt, welche anderen Bezahlformen in naher Zukunft stärker genutzt werden.

Zusammen mit dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) hat die Privatbank Berenberg "Die Zukunft des Geldes" untersucht. "Aufgrund der vielfältigen digitalen Möglichkeiten ist inzwischen eine Wirtschaft ohne Bargeld vorstellbar", sagte Berenberg-Volkswirt Jörn Quitzeau bei der Vorstellung des Berichts in Frankfurt.

Trotz der Diskussion um die Nutzung von Bargeld für illegale Zwecke hält Quitzeau nichts von einem Verbot. "Das würde gerade in Deutschland gesellschaftlich für einige Unruhe sorgen", warnt er. Vielmehr solle sich Bargeld im freien Wettbewerb mit anderen Zahlungsmitteln behaupten.

Die Richtung in die das gehen wird, ist aber für die Studienautoren klar: In den nächsten fünf bis zehn Jahren werde Bargeld nicht verschwinden. Doch während derzeit in Deutschland noch rund 80 Prozent aller Transaktionen mit Bargeld abgewickelt werden dürften es 2030 noch höchstens 50 Prozent sein, schätzt Quitzeau. ...

