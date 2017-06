Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA3934191063 CBLT Inc. 13.06.2017 CA12507V1040 CBLT Inc. 14.06.2017 Tausch 1:1

GG00BRGCGK06 River and Mercantile UK Micro Cap Investment Company Ltd 13.06.2017 GG00BZ3GBN95 River and Mercantile UK Micro Cap Investment Company Ltd 14.06.2017 Tausch 1:0,8728

US83086T3077 Future FinTech Group Inc. 13.06.2017 US36117V1052 Future FinTech Group Inc. 14.06.2017 Tausch 1:1