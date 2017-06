Die Immobilienfirma s Immo zieht sich aus Bulgarien zurück. Der börsennotierte Konzern verkauft seine Anteile am Einkaufszentrum Serdika Center sowie am Bürogebäude Serdika Offices an New Europe Property Investments plc (NEPI). Entsprechende Verträge seien heute, Dienstag unterzeichnet worden, gab das Unternehmen Dienstagnachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...