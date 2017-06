Tagesausblick für 14.6.: DAX mit Rebound. Tech-Aktien und Fed im Blick!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte zeigten sich heute wieder von ihrer freundlichen Seite. Zwar fiel der ZEW-Index etwas schwächer aus als von vielen Experten erwartet. Viele Anleger haben jedoch die gestrigen Kursverluste insbesondere bei Technologiewerten zum Einstieg genutzt. So zählten Infineon und SAP neben Deutsche Lufthansa (positiver Analystenkommentar) zu den stärksten Werten im DAX®. Bei den Nebenwerten führten die gestrigen Verlierer Aixtron, bet-at-home, Dialog Semiconductor und Evotec die Liste der Gewinner an.

Am Anleihen- und Devisenmarkt blieb es derweil ruhig. Die Renditen 10jähriger US-Staatsanleihen und deutscher Bundesanleihen blieben nahezu unverändert und der Euro/US-Dollar-Kurs setzte sich bei rund 1,12 US-Dollar fest.

Morgen könnten die Aktien-, Anleihen- und Devisenmärkte allerdings kräftig in Bewegung geraten. Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Zwar gab der Inflationsdruck in den USA zuletzt etwas nach. Dennoch erhoffen sich Investoren Hinweise auf den Zinskurs der Fed im zweiten Halbjahr. Bisher gehen die Marktteilnehmer von zwei Zinserhöhunge im laufenden Jahr aus. Bei den Einzelwerten lohnt der Blick auf Deutsche Lufthansa, L'Oreal und Gerry Weber.

Unternehmen im Fokus

Morgen wird Inditex und Gerry Weber Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Zudem laden Air Berlin und Ströer Media zur Hauptversammlung.

3 Charttechnische Signale

Leoni - Rebound über die 10-Tage-Durchschnittslinie. Nächste Hürde bei EUR 55.

- Rebound über die 10-Tage-Durchschnittslinie. Nächste Hürde bei EUR 55. L'Oreal - charttechnischer Hammer. Slow Stochastic dreht.

- charttechnischer Hammer. Slow Stochastic dreht. VW (Vz.) - Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. MACD long

Titel wie Allianz, Deutsche Börse und Münchener Rück bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

China - Industrieproduktion, Mai

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Mai,

USA - Verbraucherpreise, Mai

USA - Abschlusstag der Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve Bank (Fed), - Begleittext zum Zinsentscheid und Konjunkturprojektion (20:00), PK (20:30)

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.800/12.870/13.080 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.550/12.600/12.670/12.700/12.740 Punkte

Der DAX® konnte die gestrigen Verluste heute wieder wettmachen und schob sich über die 61,8%-Retracementlinie (12.740 Punkte). Damit ist der Weg aus technischer Sicht frei bis 12.800/12.870 Punkte. Die Bären dürften frühestens unterhalb von 12.700 Punkten ihre Chancen suchen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2017 - 13.06.017.

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.06.2011 - 13.06.2017.

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 53,85 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 91,42 8,00 Open End

Stand: 13.06.2017; 16:50 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 29,72 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 18,75 8,00 Open End

Stand: 13.06.2017; 16:51 Uhr

