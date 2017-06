Deutschlands Immobilienprofis sind bester Laune, zeigt der aktuelle Hypo-Index. Besonders gut ist die Stimmung ausgerechnet in der Teilbranche, die sich stets über die Gängelung durch die Politik beschwert.

Der deutschen Immobilienbranche geht es zurzeit sehr gut und es das wird auch in naher Zukunft so bleiben. Das ist die Aussage des jüngsten Hypo-Indexes. "Kein Sommerloch in Sicht", überschreiben die Deutsche Hypothekenbank (Deutsche Hypo) und das Marktforschungsinstitut Bulwiengesa das Ergebnis ihrer gemeinsamen Umfrage unter rund 1.000 Immobilienprofis im Juni. Das Stimmungsbarometer der Immobilienwirtschaft wird monatlich veröffentlicht.

Der Immobilienkonjunkturindex, der aussagt, wie es der Branche aktuell geht, zeigt einen Rekord nach dem anderen: Im Juni erreichte der Wert 306,7 Punkte, ein Plus von 1,9 Prozent. Im April stand der Index noch unter 300 Punkten.

Der Klimaindex, der die Erwartungen misst, legte um 1,1 Prozent auf 134,7 Punkte zu und ist somit nicht mehr weit vom Jahreshöchstwert im Januar von 137,4 Punkten entfernt. Wäre die Einschätzung aller Befragten positiv, betrüge der Indexwert 200 Punkte. "Bleibt das Immobilienklima in den nächsten Monaten seiner Linie treu, stehen die Chancen für einen neuen Höchstwert im dritten Quartal 2017 recht gut", meinen die Index-Herausgeber.

Deutsche-Hypo-Chef Andreas Pohl sieht die Index-Entwicklung im Einklang mit den jüngsten positiven Konjunktureinschätzungen für Deutschland und verweist auf eine auf zwei Prozent angehobene Prognose für das Bruttoinlandsprodukt ...

