Liebe Leser,

AD hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einige herausragende Erfolge erzielt. Bei nahezu gleichem Umsatz stieg der Gewinn um knapp ein Viertel auf 861 Mio $. Die Umsatzrendite beträgt 25,2%, was in dieser Branche ein sehr gutes Ergebnis ist. Viel wichtiger als die operativen Zahlen sind aber die geglückten Übernahmen. AD setzt immer stärker auf externes Wachstum. Gute Unternehmen werden aufgekauft, um deren Kernkompetenzen in die eigene Konzernstruktur zu ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...