Aigle (awp) - Die in den Bereichen Stahlbau und Edelstahlrohre tätige Zwahlen Mayr meldet das Ausscheiden ihres Finanzchefs. CFO Yves Bosson verlässt das Unternehmen per Ende September, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend heisst. Er möchte sich beruflich neu orientieren und die Entscheidung sei im Einvernehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...