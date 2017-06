Liebe Leser,

die Allianz-Tochter Euler Hermes hat am 13. Juni 2017 einen neuen Ratingservice vorgestellt. Die von Euler Hermes Rating angebotene Dienstleistung richtet sich speziell an den Mittelstand, wie die Allianz in einer Pressemitteilung schreibt.

Wie funktioniert der Ratingservice?

Der Ratingservice namens TRIBRating bietet Firmen mit einem Umsatz von mindestens 10 Mio. Euro "ein transparentes und international vergleichbares Kreditrating auf der ... (Rainer Lenzen)

Den vollständigen Artikel lesen ...