Halle (ots) - Zu fragen ist aber auch, was mit jenen Ländern geschieht, in denen Bürgerkriege und Hungersnöte wüten, in denen der Klimawandel Millionen Menschen in die Flucht treibt. Im Kreis der Auserwählten sucht man vergeblich nach ostafrikanischen Staaten, die von der größten Dürre seit Jahrzehnten heimgesucht werden. Sie und viele andere bleiben die Armenhäuser eines hoffnungslosen Kontinents.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de