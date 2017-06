02.00.0 Zugemailt von / gefunden bei: S Immo AG (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die S Immo AG hat heute Verträge über den Verkauf ihrer Anteile (65 %) am Einkaufszentrum Serdika Center sowie über den Verkauf ihres Bürogebäudes Serdika Offices an New Europe Property Investments plc (NEPI) unterzeichnet. Das Serdika Center umfasst über 200 Shops auf einer Nutzfläche von rund 47.000 m2, die Serdika Offices haben eine Nutzfläche von rund 28.500 m2. Die verkauften Immobilien machen flächenmäßig rund 8 % des gesamten Immobilienportfolios der S...

Den vollständigen Artikel lesen ...