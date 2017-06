Visa optimiert das Fanerlebnis beim FIFA Konföderationen-Pokal 2017 und stellt den Fans in Russland erstmals die neueste Zahlungstechnologie vor.

Visa (NYSE:V), der offizielle Zahlungsservice-Partner der FIFA, gab heute bekannt, dass Fußballfans beim FIFA Konföderationen-Pokal 2017 in offiziellen FIFA-Stadien in puncto optimierte Zahlungsmethoden einen Platz in der vordersten Reihe haben werden. Visa implementiert 1.600 Zahlungsterminals und setzt 120 mobile Konzessionsnehmer in den Vorhallen der Stadien ein, um vom Anstoß bis zum Finalspiel bargeldloses Bezahlen möglich zu machen. Diese Verbesserungen stellen sicher, dass offizielle FIFA-Stadien in Bezug auf innovative Zahlungssysteme auf dem neuesten Stand der Technik sind, und bieten Fans sichere Zahlungsmethoden ganz gleich, ob durch Klicken, Antippen, Berühren oder Wischen.

Visa ist sich darüber im Klaren, dass Fußballfans sich auf das Geschehen auf dem Fußballfeld konzentrieren möchten und bietet deshalb verschiedene Zahlungsmethoden, die den Fans noch mehr Zeit sparen, sodass sie rechtzeitig zu ihrem Platz zurückkehren können, um dieses gefürchtete verfehlte Tor, diesen Eckball oder diese rote Karte mitzuerleben:

Visa-Prepaidkarten als Gedenkausgabe, die in allen Stadien an kontaktlosen Alfa-Bank-Geldautomaten aufgeladen werden können

Kontaktlose Visa-Kredit- oder Debitkarten

Mobile Zahlungen mit Visa an NFC-fähigen Terminals

Als führender globaler Anbieter im Bereich Zahlungsinnovation arbeitet Visa außerdem mit der in Russland ansässigen Alfa-Bank, der offiziellen europäischen Bank des FIFA Konföderationen-Pokals 2017, zusammen, um ein NFC-fähiges Alfa-Bank-Zahlungsarmband von Visa einzuführen, das für 1.000 russische Rubel (ungefähr 18 USD) an Kundenserviceständen in allen Stadien erhältlich und über die persönlichen Kredit- oder Debitkarten der Fans aufladbar ist. Ausgewählte Gäste von Visa und Alfa-Bank können zudem zum ersten Mal bei einer FIFA-Veranstaltung einen Zahlungsring benutzen. Der Zahlungsring, der an einer Prepaidkarte befestigt ist, ist mit einer eingebetteten NFC-fähigen Antenne versehen, die es Fans ermöglicht, in ganz Russland überall, wo kontaktlose Bezahlung akzeptiert wird durch Antippen zu bezahlen.

"Als offizieller Zahlungsservice-Partner des FIFA Konföderationen-Pokals 2017 sind wir überaus erfreut, den Fans einige der innovativsten Zahlungserfahrungen aus der ganzen Welt zu bieten und ihnen zu ermöglichen, das Turnier bargeldlos zu erleben", so Ekaterina Petelina, Länderbeauftragte, Visa Russia. "Wir verstehen, dass die Fans wegen des Spielgeschehens kommen und dass sie ein unkompliziertes Zahlungssystem zu schätzen wissen, das sie schnell auf ihre Plätze zurückkehren lässt, damit sie sich auf das Spiel konzentrieren können."

Als offizieller Zahlungsservice-Partner des FIFA Konföderationen-Pokals 2017 wird Visa den Geist des Fußballs in Russland feiern, und freut sich darauf, die Zukunft der digitalen Bezahlung Fans aus der ganzen Welt zu präsentieren. Um mehr über Visas Sponsoring des FIFA Konföderationen-Pokals 2017 zu erfahren, besuchen Sie www.visa.com.

Über Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) ist ein global tätiges Zahlungstechnologie-Unternehmen, das Verbrauchern, Unternehmen, Finanzinstituten und Behörden in mehr als 200 Ländern und Territorien Zugang zu schnellen, sicheren und zuverlässigen elektronischen Zahlungsmöglichkeiten gibt. Wir betreiben VisaNet, eines der fortschrittlichsten Verarbeitungsnetzwerke der Welt. VisaNet kann über 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunde abwickeln, schützt Verbraucher vor Betrug und garantiert Händlern den Zahlungseingang. Visa ist keine Bank. Das Unternehmen gibt keine Karten aus, gewährt keine Kredite und legt keine Tarife und Gebühren für die Verbraucher fest. Dank der Innovationen von Visa können die mit dem Unternehmen verbundenen Finanzinstitute den Verbrauchern jedoch eine größere Auswahl bieten: Zahlungen können sofort mit Debit-, im Voraus mit Prepaid- oder im Nachhinein mit Kreditkarten getätigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter usa.visa.com/about-visa, visacorporate.tumblr.com und @VisaNews.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170613006387/de/

Contacts:

Visa Inc.

Sheerin Salimi, +1-415-601-1583

shesalim@visa.com