The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2017



ISIN Name



CA3934191063 GREEN SWAN CAPITAL O.N.

GG00BRGCGK06 RIVER+MERC.UK MIC.CAP.RED

US47760A1088 JIVE SOFTWARE INC.DL-0001

US83086T3077 SKYPEOPLE FRUIT JUICE

XS0982712019 PORTAV.ENT.13/19 FLR REGS