Potential für rund 120 Vapiano-Restaurants sieht Firmenchef Jochen Halfmann in Deutschland. Und auch in Frankreich sollen es mehr werden. Das Geld dafür soll aus dem Börsengang kommen.

Die Restaurant-Kette Vapiano will mit dem Geld aus dem Börsengang ihr Frankreich-Geschäft kräftig ausbauen. "In Deutschland sehen wir Potenzial für insgesamt rund 120 Vapiano-Restaurants, und eine ähnliche Größenordnung kann ich mir mittelfristig in Frankreich vorstellen", sagte Vapiano-Chef Jochen Halfmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ...

