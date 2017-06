Klartext: Apple und Biotest

Liebe Leserin, lieber Leser,

in Bezug auf die Apple-Aktie erreichte mich die Zuschrift einer freundlichen Leserin.

Chart Apple-Aktie

Quelle: tradingview.com

Ob sie nach dem Kursrutsch kaufen oder verkaufen solle? Nun, das muss sie schon selber entscheiden - es geht um ihr Geld und nicht um meines! Was ich aber tun kann: Meine wie immer höchst subjektive Einschätzung zum aktuellen Stand bei Apple zu geben. Zunächst gilt es, gelassen zu bleiben. Was ist passiert?

Die Apple-Aktie ist in den letzten 12 Monaten um über 50% gestiegen. Jetzt ist der Kurs etwas gefallen, und das Plus steht immer noch bei rund +47%. Das ist alles. Und manche Kollegen verbreiten eine Stimmung, als hätten wir einen richtigen Crash gesehen. Da erinnere ich mich noch an ganz andere Zeiten (2008, auch 2000 und 1987…).

Es gab auch keine dramatischen negativen News bei Apple selbst. Im Gegenteil, die News der letzten Zeit waren eher undramatisch. So soll es für das iPhone ein Update (iOS 11) geben, und es wurde ein neues iPad (10,5 Zoll) vorgestellt. Einige spekulieren, dass das iPhone 8 enttäuschen könnte. So die aktuelle Nachrichtenlage.

Wenn die Anlegerstimmung in Bezug auf eine Aktie "aufgeregt" ist, dann versuche ich ruhig zu bleiben und mich zu fragen:

Angenommen, ich kenne den Kurs der Aktie nicht. Bis zu welchem Niveau würde ich die Aktie kaufen?

Diese Frage habe ich mir zuletzt im Dezember 2016 gestellt und mit Fakten begründet kam ich zu dem Schluss, dass ich die Aktie zum damaligen Kurs von 109,50 Dollar fair bewertet fand.

Quelle: Ausgabe Vaupels Klartext vom 3. Dezember 2016 - auch online abrufbar unter www.vaupels-boersenwelt.de, Punkt "Archiv"

Mit anderen Worten: Darunter würde ich kaufen. Darüber aus rein fundamentalen Gründen nicht mehr (aus charttechnischen Gründen vielleicht doch). Seit damals ist die Apple-Aktie um rund 35% gestiegen und dann um rund 6,5% gefallen. Für mich gilt: Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist mir die Aktie immer noch zu teuer. That's it - no big deal.

Dann der Blick auf Biotest:

Bei Biotest besteht derzeit ein Übernahmeangebot: Ein mir unbekanntes chinesisches Unternehmen namens "Creat Group" bietet demnach 28,50 Euro je Biotest-Stammaktie und 19,00 Euro je Biotest-Vorzugsaktie. Anfang des Monats teilte das Biotest-Management mit, dass man das Angebot begrüße - es sei für die Aktionäre "attraktiv". Höchst aufschlussreich finde ich die Begründung - ich zitiere: "Vor allem angesichts der jüngsten operativen Herausforderungen und der schwierigen Übergangsphase während der Umsetzung der Biotest Next Level (BNL) Strategie".

Mit anderen Worten, so wie ich es verstehe: Bei uns läuft es derzeit gerade eh nicht so gut ("operative Herausforderungen" = üblicher Euphemismus?), da ist es doch ganz schön, wenn ein chinesisches Unternehmen einen ordentlichen Preis (siehe "Zitat zum Tag") zahlt und uns übernimmt. Was ja nicht verwerflich ist - Ehrlichkeit sollte immer anerkannt werden, finde ich.

Wieso steht der Aktienkurs weiter etwas unter dem Gebot?

Dazu passt es meinem Eindruck zufolge, dass Biotest am 6. Juni eine Insider-Transaktion vermeldete: Ein Mitglied des Management Teams (Hermann Keuper) hat laut meldepflichtiger Transaktion Biotest Aktien im Volumen von 25.540,15 Euro verkauft. Das kann allerdings auch persönliche Gründe haben, insofern möchte ich das nicht besonders hoch bewerten. Die Kurse der Biotest Aktien (Stämme und Vorzüge) haben sich dem gebotenen Preis angenähert, notieren aber noch etwas darunter. Warum?

Nun, laut Biotest selbst hält die OGEL GmbH 50,61% der Biotest-Stammaktien. Wenn die nicht mitmachen, dann wird es also mit der Übernahme durch die chinesische Creat Group nichts. Ich denke, die Creat Group wird das wahrscheinlich schon längst mit der OGEL GmbH besprochen haben, aber wer weiß. Bei solchen Übernahmen kann auch jetzt noch etwas schief gehen, insofern ist es durchaus üblich, dass der Kurs der Aktie etwas unter dem Gebot notiert.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Er fühlte sich wie neu gestärkt, als er soviel Geld bemerkt." - Wilhelm Busch (1832-1908)

Mit herzlichem Gruß!



Ihr

Michael Vaupel